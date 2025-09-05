CG News: बांध टूटने पर CM बोले- ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं, अफसरों को फिल्ड में जाने के दिए निर्देश

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसमें मुख्यमंत्री साय ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में स्थित लुत्ती बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है।
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत रूप से फील्ड में जाकर बांधों सहित अन्य संरचनाओं का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का कड़ाई से पालन करने तथा जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने को कहा है। उन्होंने कहा, लक्षित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।
विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग की अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने तथा निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव रवि मित्तल, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया, वर्तमान में 4 वृहद व 357 लघु परियोजनाएं और 300 एनीकेट, इस प्रकार कुल 661 कार्य प्रगतिरत हैं। इसके अतिरिक्त 1036 जीर्णोद्धार कार्य भी चल रहे हैं। इस तरह कुल 1697 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनमें 8966 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी।
CG News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तातापानी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम विश्रामनगर में 2 सितंबर की रात 43 साल पुराने लुत्ती बांध के टूटने से 2 घरों की 3 महिलाएं, 3 बच्चे समेत 7 लोग बह गए थे। सास-बहू समेत 4 लोगों का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया था, जबकि 3 की खोजबीन जारी थी। इसी बीच गुरुवार को 6 वर्षीय बच्चे कार्तिक सिंह का शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर मिला। अभी भी 2 की तलाश जारी है। बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री रामविचार नेताम ने प्रभावित परिवारों को 2.21 लाख की मुआवजा प्रदान की।