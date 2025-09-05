CG News: बांध टूटने पर CM बोले- ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं, अफसरों को फिल्ड में जाने के दिए निर्देश

CG News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तातापानी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम विश्रामनगर में 2 सितंबर की रात 43 साल पुराने लुत्ती बांध के टूटने से 2 घरों की 3 महिलाएं, 3 बच्चे समेत 7 लोग बह गए थे। सास-बहू समेत 4 लोगों का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया था, जबकि 3 की खोजबीन जारी थी। इसी बीच गुरुवार को 6 वर्षीय बच्चे कार्तिक सिंह का शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर मिला। अभी भी 2 की तलाश जारी है। बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री रामविचार नेताम ने प्रभावित परिवारों को 2.21 लाख की मुआवजा प्रदान की।