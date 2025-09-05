Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: बांध टूटने पर CM बोले- ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं, अफसरों को फिल्ड में जाने के दिए निर्देश

CG News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तातापानी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम विश्रामनगर में 2 सितंबर की रात 43 साल पुराने लुत्ती बांध के टूटने से 2 घरों की 3 महिलाएं, 3 बच्चे समेत 7 लोग बह गए थे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 05, 2025

बांध टूटने पर CM भड़के (Photo source- Patrika)
बांध टूटने पर CM भड़के (Photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसमें मुख्यमंत्री साय ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में स्थित लुत्ती बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है।

CG News: ठोस कार्ययोजना बनाई जाए: CM

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत रूप से फील्ड में जाकर बांधों सहित अन्य संरचनाओं का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का कड़ाई से पालन करने तथा जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने को कहा है। उन्होंने कहा, लक्षित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

ये भी पढ़ें

CG News: छत्तीसगढ़ के बांधों को मरम्मत की दरकार… 28 बांध 50 साल से ज्यादा पुराने, 7 बांधों की उम्र 100 से अधिक
रायपुर
छत्तीसगढ़ के बांधों को मरम्मत की दरकार (Photo source- Patrika)

विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग की अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने तथा निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव रवि मित्तल, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

661 परियोजनाओं पर चल रहा काम

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया, वर्तमान में 4 वृहद व 357 लघु परियोजनाएं और 300 एनीकेट, इस प्रकार कुल 661 कार्य प्रगतिरत हैं। इसके अतिरिक्त 1036 जीर्णोद्धार कार्य भी चल रहे हैं। इस तरह कुल 1697 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनमें 8966 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी।

बांध हादसे में अब 5 की मौत, दो लापता

CG News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तातापानी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम विश्रामनगर में 2 सितंबर की रात 43 साल पुराने लुत्ती बांध के टूटने से 2 घरों की 3 महिलाएं, 3 बच्चे समेत 7 लोग बह गए थे। सास-बहू समेत 4 लोगों का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया था, जबकि 3 की खोजबीन जारी थी। इसी बीच गुरुवार को 6 वर्षीय बच्चे कार्तिक सिंह का शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर मिला। अभी भी 2 की तलाश जारी है। बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री रामविचार नेताम ने प्रभावित परिवारों को 2.21 लाख की मुआवजा प्रदान की।

ये भी पढ़ें

Dam broken: Video: बांध टूटने से बहे सास-बहू समेत 4 लोगों की मिली लाश, 3 अब भी लापता, कार्यक्रम रद्द कर मंत्री नेताम रवाना
बलरामपुर
Dam broken

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: बांध टूटने पर CM बोले- ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं, अफसरों को फिल्ड में जाने के दिए निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट