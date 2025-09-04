बलरामपुर में बांध टूटने से सैलाब! सास-बहु समेत 4 की मौत, तीन लापता, हालात बेकाबू…

दुखद यह है कि हर हादसे के बाद वही कहानी दोहराई जाती है ‘एनडीआरएफ की टीम जुटी है, राहत बचाव जारी है।’ लेकिन असली सवाल का जवाब कोई नहीं देता, समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई? जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? या फिर यह भी किसी फाइल में दबकर रह जाएगा। लुत्ती डेम टूटा है, लेकिन असल में हमारी प्रशासनिक संवेदनहीनता, लापरवाही और जुगाड़ संस्कृति ने ही अपनी पोल खोल दी है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक न तो बांध सुरक्षित होंगे और न ही लोग।