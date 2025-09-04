हाथियों का कहर! 52 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, धान की फसल तबाह, वन विभाग अलर्ट…

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दो दिनों से 52 हाथियों का विशाल दल ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है। जानकारी के अनुसार यह झुंड कटघोरा और करतला वनपरिक्षेत्र के कई गांवों में घूम रहा है। हाथियों ने धान की खड़ी फसल रौंदकर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।