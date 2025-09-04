Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

हाथियों का कहर! 52 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, धान की फसल तबाह, वन विभाग अलर्ट…

CG News: कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दो दिनों से 52 हाथियों का विशाल दल ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 04, 2025

हाथियों का कहर! 52 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, धान की फसल तबाह, वन विभाग अलर्ट...(photo-patrika)
हाथियों का कहर! 52 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, धान की फसल तबाह, वन विभाग अलर्ट...(photo-patrika)

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दो दिनों से 52 हाथियों का विशाल दल ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है। जानकारी के अनुसार यह झुंड कटघोरा और करतला वनपरिक्षेत्र के कई गांवों में घूम रहा है। हाथियों ने धान की खड़ी फसल रौंदकर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।

ग्रामीणों ने बताया कि रात होते ही हाथियों का दल गांवों के आसपास पहुँच जाता है और खेतों में धान की फसल को नुकसान पहुँचाकर भोजन की तलाश करता है। अचानक हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई परिवार रातभर घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

CM साय ने बढ़ाया मदद का हाथ, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 72 मरीजों को मिली 2.85 करोड़ की विशेष सहायता
रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- DPR)

CG Elephant Terror: धान की फसल तबाह

वन विभाग ने प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी किया है। विभाग की टीम लगातार गांव-गांव घूमकर लोगों को हाथियों से दूरी बनाए रखने और रात में खेतों की रखवाली न करने की सलाह दे रही है। साथ ही पटाखे और मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है।

इधर, किसानों का कहना है कि हर साल हाथियों की वजह से लाखों की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन मुआवजा समय पर नहीं मिल पाता। इस बार भी बड़ी संख्या में फसल नुकसान होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं

cg news

Updated on:

04 Sept 2025 08:17 am

Published on:

04 Sept 2025 08:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / हाथियों का कहर! 52 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, धान की फसल तबाह, वन विभाग अलर्ट…

