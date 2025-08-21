Elephants news: 12 हाथियों का दल पहुंचा अमृतधारा, 2 ग्रामीणों के तोड़े घर, रौंदीं फसलें, पीडि़तों ने कहा- हर साल तोड़ते हैं हमारा घर

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के बिहारपुर वनपरिक्षेत्र के ग्राम अमृतधारा के चंदन वन में 12 हाथियों (Elephants news) का दल विचरण कर रहा है। इस दल ने बुधवार की रात 2 किसानों के घर को तोड़ दिया और बाड़ी में लगी फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के विचरण से क्षेत्र के लोगों में दहशत का आलम है। गौरतलब है कि ग्राम कछौड़ में हाथियों ने एक दिन पूर्व ही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला था। वहीं घर का सारा अनाज खा गए थे।