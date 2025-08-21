Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Elephants news: 12 हाथियों का दल पहुंचा अमृतधारा, 2 ग्रामीणों के तोड़े घर, रौंदीं फसलें, पीडि़तों ने कहा- हर साल तोड़ते हैं हमारा घर

Elephants news: पिछले एक दशक से हाथियों का दल इस मार्ग से होकर करता है आना-जाना, हाथियों के क्षेत्र में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का आलम

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 21, 2025

Elephants news
Elephants broken house (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के बिहारपुर वनपरिक्षेत्र के ग्राम अमृतधारा के चंदन वन में 12 हाथियों (Elephants news) का दल विचरण कर रहा है। इस दल ने बुधवार की रात 2 किसानों के घर को तोड़ दिया और बाड़ी में लगी फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के विचरण से क्षेत्र के लोगों में दहशत का आलम है। गौरतलब है कि ग्राम कछौड़ में हाथियों ने एक दिन पूर्व ही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला था। वहीं घर का सारा अनाज खा गए थे।

हाथियों की निगरानी (Elephants news) में वन अमला लगातार जुटा हुआ है। गुरुवार सुबह अमृतधारा पहुंचकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने प्रकरण तैयार किया गया। हाथी दल ने प्रभावित किसान देवसिंह और अकबर के कच्चे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया जाता है कि पिछले करीब एक दशक से दोनों किसानों के घर का हर साल हाथी दल तोड़ देता है।

क्योंकि पहले हाथियों के दल का रास्ता रहा होगा, इसलिए उसी रास्ते से आना-जाना करते हैं और घरों को तोडक़र नुकसान पहुंचाते हैं। वन अमले का अनुमान है कि हाथियों का दल (Elephants news) गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की ओर रख कर सकता हैं। फिलहाल ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने समझाइश दी जा रही है।

Elephants news: बैकुंठपुर कंदाबारी की ओर आने की संभावना जताई

वन अमले के मुताबिक हाथियों का यह दल (Elephants news) करीब एक दशक से बारिश के मौसम में हर साल आता है। बिहारपुर परिक्षेत्र के अमृतधारा लाई से होकर कोरिया वनमंडल पहुंचेगा, जो तर्रा बसेर, नगर से होकर सलका, सलबा कंदाबारा पहुंचेगा। जहां दो-तीन सप्ताह रुकने के बाद आगे बढ़ जाता है। इस दल में शावक सहित संख्या १२ है।

21 Aug 2025 08:37 pm

