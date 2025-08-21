Girl student eaten poison: जहर खाकर स्कूल पहुंची 10वीं की छात्रा, प्रार्थना करते समय बेहोश होकर गिरी, मचा हडक़ंप

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत निवासी 10वीं कक्षा की एक छात्रा गुरुवार को स्कूल में प्रार्थना के दौरान गिर गई। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसने जहर का सेवन (Girl student eaten poison) किया है। उसका इलाज जारी है। छात्रा ने किस कारण से जहर खाया है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है।
वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल जौराही में एक छात्रा 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है। गुरुवार की सुबह वह जहर सेवन कर स्कूल पहुंची थी। हालांकि यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी कि उसने ऐसा कुछ किया है। जब स्कूल परिसर में प्रार्थना व राष्ट्रगान के लिए सभी एकजुट हुए तो अचानक छात्रा (Girl student eaten poison) बेहोश होकर गिर गई।
यह देख छात्राओं व स्कूल प्रबंधन में हडक़ंप मच गया। फिर आनन-फानन में स्कूल प्रबंधन द्वारा उसे वाड्रफनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने छात्रा द्वारा जहर (Girl student eaten poison) खाए जाने की पुष्टि की।
छात्रा ने किस वजह से जहर का सेवन (Girl student eaten poison) किया है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। छात्रा का इलाज जारी है। छात्रा के बोल पाने की स्थिति में आने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी।