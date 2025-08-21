Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Girl student eaten poison: जहर खाकर स्कूल पहुंची 10वीं की छात्रा, प्रार्थना करते समय बेहोश होकर गिरी, मचा हडक़ंप

Girl student eaten poison: छात्रा को स्कूल प्रबंधन द्वारा अस्पताल में कराया गया भर्ती, छात्रा ने किस कारण से जहर का सेवन किया, इसका नहीं चल सका है पता

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 21, 2025

Girl student eaten poison
Girl student admitted in hospital (Photo- Patrika)

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत निवासी 10वीं कक्षा की एक छात्रा गुरुवार को स्कूल में प्रार्थना के दौरान गिर गई। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसने जहर का सेवन (Girl student eaten poison) किया है। उसका इलाज जारी है। छात्रा ने किस कारण से जहर खाया है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है।

वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल जौराही में एक छात्रा 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है। गुरुवार की सुबह वह जहर सेवन कर स्कूल पहुंची थी। हालांकि यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी कि उसने ऐसा कुछ किया है। जब स्कूल परिसर में प्रार्थना व राष्ट्रगान के लिए सभी एकजुट हुए तो अचानक छात्रा (Girl student eaten poison) बेहोश होकर गिर गई।

यह देख छात्राओं व स्कूल प्रबंधन में हडक़ंप मच गया। फिर आनन-फानन में स्कूल प्रबंधन द्वारा उसे वाड्रफनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने छात्रा द्वारा जहर (Girl student eaten poison) खाए जाने की पुष्टि की।

ये भी पढ़ें

Minister Rajesh Agrawal on scooty: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद स्कूटी ड्राइव करते नजर आए राजेश अग्रवाल- देखें Video
अंबिकापुर
Minister Rajesh Agrawal on scooty

Girl student eaten poison: छात्रा का इलाज जारी

छात्रा ने किस वजह से जहर का सेवन (Girl student eaten poison) किया है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। छात्रा का इलाज जारी है। छात्रा के बोल पाने की स्थिति में आने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी।

ये भी पढ़ें

Famous shootout: चर्चित गोलीकांड: कोर्ट ने 8 आरोपियों को सुनाई 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, ये था मामला
कोरीया
Famous shootout

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 06:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Girl student eaten poison: जहर खाकर स्कूल पहुंची 10वीं की छात्रा, प्रार्थना करते समय बेहोश होकर गिरी, मचा हडक़ंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.