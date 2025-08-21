Girl student eaten poison: जहर खाकर स्कूल पहुंची 10वीं की छात्रा, प्रार्थना करते समय बेहोश होकर गिरी, मचा हडक़ंप

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत निवासी 10वीं कक्षा की एक छात्रा गुरुवार को स्कूल में प्रार्थना के दौरान गिर गई। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसने जहर का सेवन (Girl student eaten poison) किया है। उसका इलाज जारी है। छात्रा ने किस कारण से जहर खाया है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है।