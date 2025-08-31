केंद्रीय गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी.. CM साय बोले- 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर चोट

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद द्वारा की गई टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह गंभीर आपराधिक कृत्य है। ( CG News ) उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति पर की गई टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की गरिमा और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ विषय है। यह हमला वास्तव में 140 करोड़ भारतीयों की अस्मिता और आत्मसम्मान पर है और हर देशवासी को इसका विरोध करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां यह दर्शाती हैं कि जब विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं रह जाता, तो वह देश के शीर्ष नेतृत्व पर व्यक्तिगत और अपमानजनक हमले करता है। उन्होंने इसे दूषित मानसिकता और राजनीतिक दिवालियापन की संज्ञा दी और कहा कि जो लोग जनता को सकारात्मक दिशा देने में असमर्थ हैं, वे इसी तरह की बयानबाज़ी कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। बता दें मोइत्रा ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर दिए एक बयान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की हत्या किए जाने का आह्वान किया था। इसकी देशभर में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है।
सीएम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की आलाकमान और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुमति व शह के बिना इस प्रकार की दुस्साहसपूर्ण टिप्पणी संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की संस्कृति और नेतृत्व का असर कार्यकर्ताओं और सांसदों के आचरण में परिलक्षित होता है। जब एक सांसद इस प्रकार का बयान देती हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि इसके पीछे नेतृत्व की मौन सहमति या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन अवश्य रहा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा नहीं है तो ममता बनर्जी को तुरंत सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करना चाहिए और अपनी पार्टी की नेत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने चुनौतीपूर्ण लहज़े में कहा कि अब समय आ गया है कि ममता बनर्जी यह स्पष्ट करें कि क्या वे महुआ मोइत्रा के इस बयान से सहमत हैं या नहीं। देश की जनता अब इस दोहरी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी और ममता बनर्जी को साफ-साफ जवाब देना ही होगा।