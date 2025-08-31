केंद्रीय गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी.. CM साय बोले- 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर चोट

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां यह दर्शाती हैं कि जब विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं रह जाता, तो वह देश के शीर्ष नेतृत्व पर व्यक्तिगत और अपमानजनक हमले करता है। उन्होंने इसे दूषित मानसिकता और राजनीतिक दिवालियापन की संज्ञा दी और कहा कि जो लोग जनता को सकारात्मक दिशा देने में असमर्थ हैं, वे इसी तरह की बयानबाज़ी कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। बता दें मोइत्रा ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर दिए एक बयान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की हत्या किए जाने का आह्वान किया था। इसकी देशभर में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है।