रायपुर

CG News: आबंटन नियम पर विवाद! PSC नियम बदलाव पर उठा सवाल- स्थानीय छूट से सुपर स्पेशलिस्ट कहां से मिलेंगे?

CG News: रायपुर में सीजीपीएससी से की जा रही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती में स्थानीय अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट रहेगी।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 20, 2025

CG News: आबंटन नियम पर विवाद! PSC नियम बदलाव पर उठा सवाल- स्थानीय छूट से सुपर स्पेशलिस्ट कहां से मिलेंगे?(photo-patrika)

CG News: आबंटन नियम पर विवाद! PSC नियम बदलाव पर उठा सवाल- स्थानीय छूट से सुपर स्पेशलिस्ट कहां से मिलेंगे?(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीजीपीएससी से की जा रही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती में स्थानीय अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट रहेगी। निर्धारित आयु 35 वर्ष है। इस तरह छूट मिलाकर स्थानीय डॉक्टर 40 साल की उम्र में भी पीएससी भर्ती के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं दे सकते हैं।

सोचने वाली बात ये है कि क्या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर केवल प्रदेश से आएंगे? बाहर के राज्यों के डॉक्टरों के लिए उम्र सीमा 30 रखी गई है। ज्यादातर डॉक्टरों का कहना है कि 30 साल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बना जा सकता। उम्र सीमा के कारण अन्य राज्यों के डॉक्टर स्वत: ही बाहर हो जाएंगे।

CG News: पीएससी की नई उम्र सीमा:

दूसरी ओर, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. जोगेश बिशनदासानी के संबंध में 2 नवंबर 2022 को डीएमई डॉ. विष्णु दत्त ने सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखा है। इसमें कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण डॉ. जोगेश को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में ये भी कहा गया है कि विज्ञापन के समय उनकी उम्र 35 वर्ष 6 माह के आसपास थी तथा वर्तमान में आयु 38 वर्ष से कम है।

बाहरी डॉक्टर चयन प्रक्रिया से बाहर

आवेदक ने आवेदन में बताया था कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार हैं। इस मामले में डॉ. जोगेश ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के बजाय रिट याचिका दायर की है। इसका पिटीशन नंबर डब्ल्यूपीएस 2797/2021 तथा डब्ल्यूपीएस 5760/2022 है। 2022 वाली दूसरी पिटीशन है। डॉ. जोगेश ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि उन्हें नियुक्त करने के लिए डीएमई कार्यालय ने अनुशंसा भी की थी, लेकिन शासन ने ध्यान नहीं दिया।

Updated on:

20 Nov 2025 09:48 am

Published on:

20 Nov 2025 09:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: आबंटन नियम पर विवाद! PSC नियम बदलाव पर उठा सवाल- स्थानीय छूट से सुपर स्पेशलिस्ट कहां से मिलेंगे?

