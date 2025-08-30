Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी का किया विरोध, ग्रामीणों ने सुनाई आपबीती

CG News: बस्तर शांति समिति के बैनर पर हुए कार्यक्रम में पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रिटायर्ड जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध किया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

नक्सल हमले में हाथ-पांव गवां चुके ग्रामीण (Photo source- Patrika)
नक्सल हमले में हाथ-पांव गवां चुके ग्रामीण (Photo source- Patrika)

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली पहुंचे बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने प्रेसवार्ता कर देश के सामने अपनी व्यथा रखी। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रिटायर्ड जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए सभी सांसदों से उन्हें समर्थन नहीं करने की अपील की।

बस्तर शांति समिति के बैनर पर हुए इस प्रेस वार्ता में पीड़ितों ने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध चल रहे आदिवासियों के जनांदोलन पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण बस्तर में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा और ऐसा नासूर बन गया जिसका कहर आज भी जारी है। सलवा जुडूम के मजबूत होते ही नक्सल संगठन ना सिर्फ कमजोर हुआ बल्कि खत्म होने की कगार पर आ चुका था, दिल्ली के ही कुछ नक्सल समर्थकों के कहने पर सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

Published on:

30 Aug 2025 01:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी का किया विरोध, ग्रामीणों ने सुनाई आपबीती

