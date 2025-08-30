नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी का किया विरोध, ग्रामीणों ने सुनाई आपबीती

बस्तर शांति समिति के बैनर पर हुए इस प्रेस वार्ता में पीड़ितों ने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध चल रहे आदिवासियों के जनांदोलन पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण बस्तर में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा और ऐसा नासूर बन गया जिसका कहर आज भी जारी है। सलवा जुडूम के मजबूत होते ही नक्सल संगठन ना सिर्फ कमजोर हुआ बल्कि खत्म होने की कगार पर आ चुका था, दिल्ली के ही कुछ नक्सल समर्थकों के कहने पर सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया गया।