CG News: सुप्रीम आदेश के बाद भी बेकाबू हालात! गोठान फुल, खुले में घूम रहे हजारों मवेशी…

CG News: छत्तीसगढ़ की हर सड़क और गली-मोहल्लों में मवेशियों और आवारा कुत्तों का राज है। शहर में हजारों की संख्या में मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए निगम के पास सटीक प्लान ही नहीं है। इसका नतीजा यह है कि प्रतिदिन दुर्घटनाएं होने के साथ ही डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। पिछले डेढ़ माह में नगर निगम का अमला शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से केवल 1300 मवेशियों को ही पकड़ सका।