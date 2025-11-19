पेंशनरों को बड़ी राहत… किसी भी बैंक में जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

CG News: राज्य सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, पेंशनरों को हर साल अपने जीवित होने प्रमाण-पत्र देना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने विशेष अभियान शुरू किया है। ( CG News ) इसके अंतर्गत पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए अपनी मूल बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी बैंक में जाकर या घर बैठे जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं।