पेंशनरों को बड़ी राहत… किसी भी बैंक में जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

पेंशन। फोटो: पत्रिका
CG News: राज्य सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, पेंशनरों को हर साल अपने जीवित होने प्रमाण-पत्र देना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने विशेष अभियान शुरू किया है। ( CG News ) इसके अंतर्गत पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए अपनी मूल बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी बैंक में जाकर या घर बैठे जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं।
भारत सरकार के निर्देशानुसार यह सुविधा राज्य के सभी पेंशनरों के लिए उपलब्ध कराई गई है। पेंशन एवं भविष्य निधि की संचालक पद्मिनी भोई साहू ने सभी बैंकों एवं जिला कोषालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि नवंबर में पेंशन वितरण की तिथि से पूर्व अधिकतम संया में पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएं, ताकि किसी भी पेंशनर की पेंशन बाधित न हो।
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों द्वारा ’’डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिशन 4.0 के अंतर्गत विभिन्न शहरों में विशेष कैप लगाए जा रहे हैं। इन कैपों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से पेंशनरों से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त दिए जा रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, अब सभी बैंक अपनी शाखाओं में आने वाले प्रत्येक पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जनरेट करने के लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे पेंशनर का खाता किसी भी बैंक या शाखा में हो।
