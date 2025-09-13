CG News: सड़क पर रैली निकालनी है? पहले लेनी होगी नगर निगम से इजाजत, बदला नियम…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अब नगर निगम क्षेत्र में रैली, जूलूस सहित कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कलेक्ट्रेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यह सब काम अब नगर निगम प्रशासन करेगा। रैली और जुलूस की अनुमति देने के लिए निगम मुयालय के कक्ष क्रमांक 306 और 311 में अर्जी लगानी पड़ेगी। यहीं से अनुमति मिलेगी। जबकि सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना करने संबंधित अनुमति देने या नहीं देने का अधिकार जोनों को है।