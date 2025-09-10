पीजी कॉलेज में बड़ा हादसा, फॉल्स सीलिंग गिरने से छात्रा घायल… अधिकारी- ठेकेदार के खिलाफ FIR की मांग

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह बिसेन ने बताया कि 5 अगस्त 2025 को संगठन ने आयुक्त उच्च शिक्षा, सचिव उच्च शिक्षा, बस्तर कमिश्नर, और कलेक्टर को ज्ञापन और ईमेल के माध्यम से महाविद्यालय की जर्जर स्थिति, विशेषकर ऑडिटोरियम और साइंस बिल्डिंग, के बारे में चेताया था। प्राचार्य अनिल कुमार श्रीवास्तव से भी मुलाकात कर पेयजल, महिला सुरक्षा, शौचालय, लाइट-पंखे, पार्किंग, और कैंटीन की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की गई थी। एनएसयूआई ने ऑडिटोरियम की दीमक लगी दीवारों और झड़ते प्लास्टर को लेकर अप्रिय घटना की आशंका जताई थी, जो सच साबित हुई।