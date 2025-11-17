CG News: एस्केलेटर और रोटेटरी का काम शुरू! शास्त्री चौक पर रात में सात घंटे वनवे, गुढ़ियारी में भी रूट बदले…

स्कॉईवॉक का निर्माण शुरू हो गया है। रोज रात में काम चल रहा है। शास्त्रीचौक में स्कॉईवॉक की मुख्य रोटेटरी बनेगी। इसके लिए बड़े-बड़े गर्डर चढ़ाए जाएंगे। इस दौरान यातायात को वनवे किया जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक को वनवे किया जाएगा। इस दौरान शास्त्रीचौक की ओर आने वाली सभी दिशाओं में वाहन वनवे रहेंगे। दरअसल रोटेटरी बनाने का काम रात भर चलेगा। इस कारण रात में इस दिशा से वाहनों को वनवे में चलना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है।