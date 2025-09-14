CG News: व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर

CG News: स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं, लेनदेन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश पर विभाग ने दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के लिए समग्र शिक्षा के प्रबंधन संचालक को पत्र जारी किया है।
इसमें लिखा गया है कि कार्रवाई की प्रगति से शासन को अवगत कराया जाए। बता दें कि विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री यादव ने ही कड़े शब्दों में निर्देश दिए थे कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।
CG News: पीएमश्री स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्सिंग से की गई है। इसकी जिम्मेदारी 6 कंपनियों को दी गई। इन कंपनियों ने एक हफ्ते के भीतर ही विज्ञापन जारी कर बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली। इस दौरान उम्मीदवारों से 10-10 रुपए के स्टांप पेपर पर बहाली में गड़बड़ी नहीं होने का शपथपत्र लिया गया। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी।