रायपुर

CG News: व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर

CG News: स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती घोटाले पर सरकार सख्त, दोषी अफसर-कर्मचारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश, सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

CG News: व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर
CG News: व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर

CG News: स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं, लेनदेन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश पर विभाग ने दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के लिए समग्र शिक्षा के प्रबंधन संचालक को पत्र जारी किया है।

CG News: सभी मामलों की निष्पक्ष जांच

इसमें लिखा गया है कि कार्रवाई की प्रगति से शासन को अवगत कराया जाए। बता दें कि विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री यादव ने ही कड़े शब्दों में निर्देश दिए थे कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

Published on:

14 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर

