CG News: व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर

CG News: पीएमश्री स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्सिंग से की गई है। इसकी जिम्मेदारी 6 कंपनियों को दी गई। इन कंपनियों ने एक हफ्ते के भीतर ही विज्ञापन जारी कर बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली। इस दौरान उम्मीदवारों से 10-10 रुपए के स्टांप पेपर पर बहाली में गड़बड़ी नहीं होने का शपथपत्र लिया गया। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी।