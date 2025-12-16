डेढ़ साल में 500 से ज्यादा बाल विवाह.. छत्तीसगढ़ के इन जिलों में सामने आए सबसे ज्यादा मामले

राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल में 500 से ज्यादा बाल विवाह के मामले सामने आए हैं। इनमें कई मामले ऐसे भी हैं, जिसमें प्रशासन ने ऐन वक्त पर शादी रुकवाई। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2024-25 में कुल 349 मामले सामने आए थे। इनमें कार्रवाई करते हुए टीम ने 341 बाल विवाह रुकवाए। वहीं, 2025-26 में अगस्त तक कुल 185 मामले विभाग के संज्ञान में आए, इनमें 181 विवाह विभाग ने रुकवाए। वहीं, रायपुर में 2024-25 में 6 तो, इस साल नवंबर तक 5 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा सूरजपुर में 68 मामले सामने आए हैं।