CG News: बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, दो वर्षों में एक भी मामला नहीं आया सामने

CG News: बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राज्य का बालोद जिला पूरे देश का पहला जिला बन गया है, जिसे आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है।
बालोद जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरीय निकायों को विधिवत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। विगत दो वर्षों में बालोद जिले से बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया।
इस उपलिब्ध पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल विवाह उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारा लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाए।
बालोद
छत्तीसगढ़
