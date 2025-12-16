2025 CG Weather Report: कभी गर्मी तो… कभी बारिश, साल 2025 में छत्तीसगढ़ के मौसम का बदलता रहा मिजाज, जानें पूरी रिपोर्ट

भीषण गर्मी के कारण दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग अनावश्यक बाहर निकलने से बचते नजर आए। कई जिलों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी करना पड़ा। गर्मी के कारण बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, वहीं जलस्रोतों के सूखने से पेयजल संकट भी गहराने लगा। स्कूलों के समय में बदलाव करना पड़ा और कुछ जगहों पर अवकाश घोषित किए गए। इस असामान्य गर्मी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।