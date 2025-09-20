CG News: सरेंडर करने पहुंचे पूर्व IAS आलोक को ED कोर्ट ने वापस भेजा, सुनवाई 22 सितंबर को होगी

दोपहर करीब तीन बजे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश की प्रति और सरेंडर का आवेदन लेकर आलोक शुक्ला कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह घोटाला दिल्ली ईडी द्वारा जांचाधीन है, इसलिए केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा गया है। विशेष न्यायाधीश ने आदेश दिया कि निर्धारित तारीख पर आलोक शुक्ला अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ।