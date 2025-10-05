CG News: शरीर इसका दिमाग उसका, सस्पेंस खुला तो दर्शकों ने पकड़ लिया सिर

नाटक की कहानी बेहद रोमांचक और भावनात्मक रही। इसमें एक आरोपी (अनिकेत) कटघरे में खड़ा होकर दावा करता है कि एक घर, पत्नी, बच्चे और संपत्ति सब उसी के हैं। पर गवाह उसकी पहचान को नकारते हैं। कोर्ट ड्रामा के बीच जब आरोपी खुद जिरह करता है तो हर गवाह को वह यह मानने पर मजबूर करता है कि हा वही है और फिर उसी को पलटकर कह देता है नहीं, यह वही नहीं। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब एक डॉक्टर खुलासा करता है कि आरोपी पर ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है।