मुख्यमंत्री की पसंद पर प्रशासनिक नियुक्ति, विकासशील 30 सितंबर को संभालेंगे मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी

CG News: इसके अलावा स्कूली शिक्षा, खाद्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। उनकी पत्नी निधि छिब्बर भी छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस हैं। नए मुख्य सचिव विकास शील का जन्म जून 1969 का है। उनके 60 साल जून 2029 में पूरा होगा। इस हिसाब से वे पौने चार साल मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बता दें कि वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य सचिव है।