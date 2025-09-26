Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मुख्यमंत्री की पसंद पर प्रशासनिक नियुक्ति, विकासशील 30 सितंबर को संभालेंगे मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी

CG News: मुख्यमंत्री की पसंद पर विकासशील 30 को मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। लगभग 4 साल तक वे प्रदेश प्रशासन संभालेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2025

मुख्यमंत्री की पसंद पर प्रशासनिक नियुक्ति (Photo source- Patrika)
मुख्यमंत्री की पसंद पर प्रशासनिक नियुक्ति (Photo source- Patrika)

CG News: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) 1994 बैच के अफसर विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितम्बर को सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद जैन शाम को औपचारिक तौर पर विकास शील को पदभार सौंप देंगे।

CG News: मुख्य सचिव बनाने का रास्ता साफ

बताया जाता है कि विकास शील को मुख्यमंत्री की पसंद से मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। बता दें कि विकासशील वर्ष 2018 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। जनवरी 2024 से एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार पद पर तैनात थे। केंद्र सरकार ने उन्हें वापस बुलाया गया और उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई। इसके बाद ही उनके मुख्य सचिव बनाने का रास्ता साफ हुआ।

वे उत्तरप्रदेश के मूल निवासी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीई करने के बाद एमई भी इलेक्ट्रिकल किया है। विकास शील ने 4 सितंबर 1994 को आईएएस की सर्विस ज्वॉइन की थी। पहले उनका कैडर मध्य प्रदेश था। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरिया, बिलासपुर और रायपुर जिलों के कलेक्टर के रूप में सेवा दी।

वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन

CG News: इसके अलावा स्कूली शिक्षा, खाद्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। उनकी पत्नी निधि छिब्बर भी छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस हैं। नए मुख्य सचिव विकास शील का जन्म जून 1969 का है। उनके 60 साल जून 2029 में पूरा होगा। इस हिसाब से वे पौने चार साल मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बता दें कि वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य सचिव है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 11:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मुख्यमंत्री की पसंद पर प्रशासनिक नियुक्ति, विकासशील 30 सितंबर को संभालेंगे मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.