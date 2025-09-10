CG News: सरकार का बड़ा फैसला… बारिश के बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से तोड़ी जाएगी नक्सलियों की कमर

छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने मध्यप्रदेश कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को लाने पर सहमति जताई। इसमें से 3 बाघिन को गुरूघासीदास- तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और 2 बाघ एवं 1 बाघिन को सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। उक्त बाघों के संरक्षण और संवर्धन करने विभाग को निर्देश दिए गए है। साथ ही अचानकमार टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों का संख्या बढ़ाने, गरियाबंद से कुकनार तक सड़क, अमृत मिशन के तहत वन क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने के साथ ही फाइबर आप्टिकल केबल बिछाने पर सहमति बनी है।