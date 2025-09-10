CG News: सरकार का बड़ा फैसला… बारिश के बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से तोड़ी जाएगी नक्सलियों की कमर

CG News: नक्सलियों का सफाया करने के लिए बारिश के बाद इंटेलिजेंस बेस्ड निर्णायक ऑपरेशन चलाया जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे को फोकस में रखते हुए यह फैसला किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाको में विकास कार्यो को प्राथमिकता के साथ कराने के निर्देश दिए गए है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर के सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
इस दौरान नक्सल विरोधी अभियानों की प्रगति और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम ने मीड़िया से चर्चा करते हुए कहा कि बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की समीक्षा और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के माध्यम से स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना है। सुरक्षा बलों ने बहुत मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।
पिछले डेढ़ वर्ष में 1428 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण 205 मुठभेड़ों में 427 नक्सली मारे गएऔर 64 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। बैठक में उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज कुमार पिंगुआ, और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत मौजूद थे। साथ ही सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएफ, भारतीय वायुसेना, और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने मध्यप्रदेश कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को लाने पर सहमति जताई। इसमें से 3 बाघिन को गुरूघासीदास- तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और 2 बाघ एवं 1 बाघिन को सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। उक्त बाघों के संरक्षण और संवर्धन करने विभाग को निर्देश दिए गए है। साथ ही अचानकमार टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों का संख्या बढ़ाने, गरियाबंद से कुकनार तक सड़क, अमृत मिशन के तहत वन क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने के साथ ही फाइबर आप्टिकल केबल बिछाने पर सहमति बनी है।
CG News: सीएम साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने बताया कि ‘नियद नेल्लानार योजना’ के तहत 146 गांवों में 18 प्रकार की सामुदायिक सेवाएं और 25 सरकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। हमारा लक्ष्य प्रत्येक गांव तक विकास पहुंचे और लोगों को जोड़ना है। उन्होने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्च 2026 के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि हमारा संकल्प छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना है।