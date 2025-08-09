9 अगस्त 2025,

शनिवार

जगदलपुर

CG Naxal News: नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर… मार्च 2026 तक होगा खात्मा, उपमुख्यमंत्री शर्मा का बड़ा बयान

CG Naxal News: 23 एकड़ में विस्तारित इस संस्था में यहां मुख्यत: अंत्योदय वनवासी परिवारों के बच्चों को आवासीय शिक्षा और संस्कार की मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 09, 2025

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (Photo source- Patrika)
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (Photo source- Patrika)

CG Naxal News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की संकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल खात्मे के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा-बेहतर रणनीति, लगातार सफल ऑपरेशन, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के चलते बस्तर और बीजापुर में नक्सलवाद सिमट रहा है। अब यह अपने अंतिम पड़ाव पर है, और इसके खात्मे की अंतिम आहूति के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता जरूरी है।

CG Naxal News: सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस

विजय शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को जिला कार्यालय सभाकक्ष में व्यापारी संगठन, खदान एवं सड़क निर्माण से जुड़े संघटन, सर्व आदिवासी समाज, जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण समिति और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से मिले। बैठक में उन्होंने कहा कि अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने और बाधा डालने वाले तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर की जनता अब गुमराह नहीं होगी। विकास कार्यों में जिस गति से जनमानस का सहयोग मिल रहा है, वह दिन दूर नहीं जब बीजापुर भी शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ सामान्य क्षेत्रों की तरह सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस होगा, उन्होंने कहा।

व्यापारी वर्ग, आदिवासी समाज सहित सभी ने जिले के विकास के लिए सुझाव और समर्थन दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ावी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव भीम सिंह, बस्तर संभाग आयुक्त डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुंदरराज पी., डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर संबित मिश्रा, एसपी डॉ. जितेंद्र यादव, डीएफओ रंगानाथा रामाकृष्णा वाय., जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे, उप निदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व संदीप बल्गा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

CG Naxal News: आज गीदम विकासखण्ड अन्तर्गत ग्राम हिरानार में स्थित वंनाचल शिक्षा सेवा प्रकल्प संस्था में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आगमन हुआ मूलत: सुदूर ग्रामीण अंचल के निवासरत ग्रामीण आदिवासी समुदाय के छात्रों के सर्वांगीण शैक्षणिक व्यक्तित्व विकास का समर्पित उक्त शालेय संस्था में वर्तमान में 102 छात्र अध्यनरत है। 23 एकड़ में विस्तारित इस संस्था में यहां मुख्यत: अंत्योदय वनवासी परिवारों के बच्चों को आवासीय शिक्षा और संस्कार की मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में एलकेजी से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई सुविधा यहां दी जा रही है। यहां संस्था की प्राचार्य अनिता सोरी ने बताया कि इस शिक्षा सत्र में तीन नक्सल प्रभावित छात्रों ने भी यहां प्रवेश लिया है। इस क्रम उपमुयमंत्री शर्मा ने शालेय परिसर का अवलोकन करते हुए यहां शैक्षणिक दृष्टि से अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं पर अधिकारियों से चर्चा किया। उक्त संस्था के विभाग समन्वयक संगम लाल पाण्डेय ने उपमुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 1998 में प्रारंभ हुई इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वनवासी बच्चों को मूलभूत शिक्षा और भोजन, आवास, के साथ-साथ संस्कार शिक्षा देकर एक जिमेदार नागरिक बनाना रहा है।

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

CG Naxal News: यहां सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय में आस पास के लगभग 22 गांव के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है। उन्होंने संस्थागत मांगों के तहत 200 बच्चों के क्षमता अनुरूप सभाकक्ष, संस्था के बाउंड्रीवाल में तार फेंसिंग, सैनिक स्कूल की स्थापना, छात्रावास मरमत, सौर पैनल के निर्माण जैसे विभिन्न मांगों से उपमुख्यमंत्री के समुख रखा।

इस पर शर्मा ने हर संभव प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस क्रम उन्होंने शालेय परिसर में अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी, कलेक्टर कुणाल दुदावत, एसपी गौरव राय, डीएफओ सागर जाधव, राजेश पात्रे, सरस्वती व अन्य मौजूद थे।

Updated on:

09 Aug 2025 11:22 am

Published on:

09 Aug 2025 11:21 am

