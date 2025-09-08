CG News: CM की अध्यक्षता में कल बैठक, होगा बड़ा फैसला, नक्सलियों की कमर टूटेगी..

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सलियों से निपटने के लिए दंतेवाड़ा जिले के पामेड़ क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों को जमीन मिलेगी। इसके हस्तांतरित होने पर फोर्स के लिए कैंप बनाया जाएगा। नक्सलियों की आमदरत को देखते हुए इसकी तैयारी चल रही है। इसके खुलने से नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने में फोर्स को मदद मिलेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस समय वन्यजीव प्रबंधन, सर्वेक्षण करने और निगरानी में करना जोखिमपूर्ण है।