CG Elephant News: गांवों में हाथियों का लगातार कहर, वन विभाग की निगरानी के बावजूद नहीं थम रहा आतंक

CG Elephant News: ग्राम फतेहपुर, हरिहरपुर और घाटबर्रा में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों का दल आए दिन गांवों और खेतों में प्रवेश कर फसलें नष्ट कर रहा है। वन विभाग की टीमें दिन-रात निगरानी कर रही हैं, लेकिन ग्रामीणों में भय और नाराजगी दोनों गहराते जा रहे हैं। 2 सितंबर को हाथियों का एक दल नेशनल हाईवे 130 पर साल्ही से तारा के बीच सड़क पार कर रहा था।