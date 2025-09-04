CG Elephant News: गांवों में हाथियों का लगातार कहर, वन विभाग की निगरानी के बावजूद नहीं थम रहा आतंक

CG Elephant News: ग्राम फतेहपुर, हरिहरपुर और घाटबर्रा में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों का दल आए दिन गांवों और खेतों में प्रवेश कर फसलें नष्ट कर रहा है। वन विभाग की टीमें दिन-रात निगरानी कर रही हैं, लेकिन ग्रामीणों में भय और नाराजगी दोनों गहराते जा रहे हैं। 2 सितंबर को हाथियों का एक दल नेशनल हाईवे 130 पर साल्ही से तारा के बीच सड़क पार कर रहा था।
इससे करीब 30 मिनट तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान वाहन चालकों और यात्रियों को हाथियों के गुजरने का इंतजार करना पड़ा। हाथियों ने अब तक आधा दर्जन से अधिक किसानों की धान और मक्का की फसल चौपट कर दी है। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन-रात खेतों की रखवाली करने के बावजूद हाथियों से बचाव आसान नहीं है।
CG Elephant News: वहीं रात में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने विशेष ड्यूटी लगाई है। इस टीम में वन परिक्षेत्राधिकारी कमलेश राय, वनरक्षक अमरनाथ राजवाड़े, विष्णु सिंह, समर्पण लकड़ा, वाहन चालक नरेंद्र राजवाड़े सहित हाथी मित्र दल के सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन अलग-अलग टीमें बनाकर हाथियों की लोकेशन पर निगरानी रखी जा रही है।