रायपुर

CG Elephant News: गांवों में हाथियों का लगातार कहर, वन विभाग की निगरानी के बावजूद नहीं थम रहा आतंक

CG Elephant News: हाथियों ने कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन-रात खेतों की रखवाली करने के बावजूद हाथियों से बचाव आसान नहीं है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 04, 2025

हाईवे पर पहुंचा हाथियों का दल (Photo source- Patrika)
हाईवे पर पहुंचा हाथियों का दल (Photo source- Patrika)

CG Elephant News: ग्राम फतेहपुर, हरिहरपुर और घाटबर्रा में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों का दल आए दिन गांवों और खेतों में प्रवेश कर फसलें नष्ट कर रहा है। वन विभाग की टीमें दिन-रात निगरानी कर रही हैं, लेकिन ग्रामीणों में भय और नाराजगी दोनों गहराते जा रहे हैं। 2 सितंबर को हाथियों का एक दल नेशनल हाईवे 130 पर साल्ही से तारा के बीच सड़क पार कर रहा था।

CG Elephant News: हाथियों से बचाव आसान नहीं

इससे करीब 30 मिनट तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान वाहन चालकों और यात्रियों को हाथियों के गुजरने का इंतजार करना पड़ा। हाथियों ने अब तक आधा दर्जन से अधिक किसानों की धान और मक्का की फसल चौपट कर दी है। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन-रात खेतों की रखवाली करने के बावजूद हाथियों से बचाव आसान नहीं है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Elephant News: गांवों में हाथियों का लगातार कहर, वन विभाग की निगरानी के बावजूद नहीं थम रहा आतंक

