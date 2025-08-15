Elephant Attack: हाथियों का दल मचा रहा उत्पात, 50 से अधिक किसानों की फसल रौंदी

Elephant Attack: विभागीय अधिकारियों की मानें तो इन दिनों सबसे अधिक हाथी घरघोड़ा रेंज के कमतरा बीट में 33, छाल के लोटान में 26, धरमजयगढ़ के पंडरीपानी में 24, बंगुरसिया पूर्व में 16, बोरो रेंज के रूंवाफूल में 13, बाकारूमा रेंज के रैरूमा में 12, कापू के अलोला में 11, कांटाझरिया पूर्व में 10 के अलावा अलग-अलग बीट में भी हाथियों की मौजूदगी है। हाथियों के इस दल में नर हाथी 51, मादा हाथी 77 के अलावा 49 हाथी शावक शामिल हैं।