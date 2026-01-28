CG News: रायपुर में राष्ट्रीय नाट्य उत्सव, 3 से 8 फरवरी तक सजेगी महफिल

CG News: भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन 3 से 8 फरवरी तक रायपुर में आयोजित किया जाएगा। छह दिवसीय प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ शासन के तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देशभर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराएंगे। प्रतिदिन शाम 6.30 बजे से नाटक शुरू होंगे।