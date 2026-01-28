CG News: रायपुर में राष्ट्रीय नाट्य उत्सव, 3 से 8 फरवरी तक सजेगी महफिल

CG News: भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन 3 से 8 फरवरी तक रायपुर में आयोजित किया जाएगा। छह दिवसीय प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ शासन के तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देशभर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराएंगे। प्रतिदिन शाम 6.30 बजे से नाटक शुरू होंगे।
3 फरवरी : पारो (हिंदी)
लेखक : विवेक कुमार
निर्देशक : शारदा सिंह
लेखक : बीरु मुखोपाध्याय
निर्देशक : बिधान चंद्र हैलदार
ग्रुप: गोबरदंगा रंगाभुम
निर्देशक : तानाजी
निर्देशक : बंसी कौल
ग्रुप : रंग विदूषक भोपाल
निर्देशक : अन्नपूर्णा सोनी
ग्रुप : दर्पण रंग समिति कटनी
निर्देशक : गरिमा दिवाकर
ग्रुप : अंजोर लोक कला मंच रायपुर
