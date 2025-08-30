1 सितंबर से दो पहिया वाहन चालकों के लिए होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानिए अभी

पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत जिले में की जाएगी। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें एसोसिएशन ने तय किया है कि 1 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत हेलमेट पहनकर आने वाले दो-पहिया वाहन चालकों को ही पंप से पेट्रोल दिया जाएगा।