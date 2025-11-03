नए साल से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम! नाम तय नहीं होने से ठंडे बस्ते में गई फाइल

छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ( Photo - Patrika )
CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में लागू होने वाला पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सभी औपचारिक तैयारी होने के बाद भी कमिश्नर के लिए नाम तय नहीं होने के कारण फिलहाल फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ( CG News ) विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाकर इसे पारित कर औपचारिक रूप से इसकी घोषणा होगी। साथ ही सर्वसम्मति से विधिवत नाम तय किया जाएगा।
हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यपाल के पास प्रस्ताव को भेजकर कमिश्नर सिस्टम शुरू करने स्वीकृति ली जाएगी। लेकिन, दिवाली त्योहार, पीएम प्रवास, राज्योत्सव और बिहार चुनाव को देखते हुए प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हुई। इसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि प्रस्ताव पारित होने के बाद ही कमिश्नर के संभावित नाम पर चर्चा होगी। साथ ही दिए जाने वाले अधिकार, संसाधन, बल, कार्यक्षेत्र का बटवारा किया जाएगा।
बता दें कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कमिश्नर सिस्टम शुरू करने घोषणा की गई थी। साथ ही जल्दी ही लागू करने एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर प्रस्ताव देने कहा गया था। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार को कमिश्नरी लागू करने के लिए नाम तय करना था।
कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए रायपुर जिले में तैनात अधिकारियों और फिल्ड में तैनात बल को यथावत रखा जाएगा। लेकिन, आईजी के साथ एक अतिरिक्त एसएसपी, 5 एएसपी, 8 डीएससी के साथ ही फिल्ड में 800 अतिरिक्त जवानों की पोस्टिंग होगी। बताया जाता है कि ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में लागू सिस्टम के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, ताकि तकनीकी रूप से मजबूत प्रणाली को लागू किया जा सकें।
