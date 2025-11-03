नए साल से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम! नाम तय नहीं होने से ठंडे बस्ते में गई फाइल

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में लागू होने वाला पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सभी औपचारिक तैयारी होने के बाद भी कमिश्नर के लिए नाम तय नहीं होने के कारण फिलहाल फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ( CG News ) विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाकर इसे पारित कर औपचारिक रूप से इसकी घोषणा होगी। साथ ही सर्वसम्मति से विधिवत नाम तय किया जाएगा।