छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल की तलाश तेज, पुलिस ने आधी रात कई इलाकों दी दबिश ( Photo - Patrika )
CG News: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिसके बाद अब पुलिस अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। ( CG News ) बीती रात शहर के कई इलाकों में दबिश देकर बघेल की तलाशी की। पुलिस ने बघेल के परिचितों से भी पूछताछ की। बता दें कि अमित बघेल पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार पुलिस को यह अनुमान है कि बघेल अपने किसी परिचित के यहां छुपे हुए है। इसी सिलसिले में उनके करीबियों और सहयोगियों के घरों पर दबिश दी। बीती रात टिकरापारा और सड्डू में दबिश देकर जांच की। पुलिस ने बताया कि सड्डू में क्रांति सेना के सदस्य शिवेंद्र वर्मा रहते हैं। वहीं छुपे होने की सूचना के बाद पुलिस ने दबिश देकर जांच की।
इसके बाद रात में ही पुलिस ने टिकरापारा इलाके के धरम नगर में अजय यादव के घर पर पुलिस ने जांच की। यहां भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने बताया कि अमित बघेल के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि, 'बघेल की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कुछ टीमें प्रदेश से बाहर भी रवाना की गई हैं ताकि उनके संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा सके।'
