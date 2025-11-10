इसके बाद रात में ही पुलिस ने टिकरापारा इलाके के धरम नगर में अजय यादव के घर पर पुलिस ने जांच की। यहां भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने बताया कि अमित बघेल के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि, 'बघेल की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कुछ टीमें प्रदेश से बाहर भी रवाना की गई हैं ताकि उनके संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा सके।'