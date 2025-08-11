CG News: राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर गरमाई सियासत, भाजपा-कांग्रेस में तीखा वार-पलटवार

दरअसल, राहुल गांधी सबूत देने से भाग रहे हैं। राहुल गांधी की भागने की पुरानी आदत है। इसके साथ ही साव ने कहा कि वे संसद में कोई मुद्दा उठाएंगे और फिर भाग जाएंगे। जनता के बीच कुछ मुद्दा उठाएंगे फिर भाग जाएंगे। अब वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग उनकी बातों को सुनना चाहता है, उनको सबूत और तथ्य देने कह रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि वो केवल भ्रम फैला रहे हैं, इनके झूठ और भ्रम पर देश की जनता नहीं आने वाली है।