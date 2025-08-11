CG News: राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर गरमाई सियासत, भाजपा-कांग्रेस में तीखा वार-पलटवार

CG News: राहुल गांधी की ओर से चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। भाजपा-कांग्रेस ने एक-दूसरे पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने जहां चुनाव आयोग को ही मतदाताओं का डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है, तो भाजपा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, उनको चुनाव आयोग के सामने सबूत पेश करना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ियों को लेकर की गई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेकार्डिंग को कांग्रेस भवन में रविवार को एक बार फिर से देखा। नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए तथ्यों को तार्किक और गंभीर बताते हुए कहा कि इससे साफ हो रहा है कि देश की चुनाव प्रणाली में गड़बड़ियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग को इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए।
आज फिर दिखाई जाएगी रेकॉर्डिंग: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर प्रदेश मुख्यालय में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेकॉर्डिंग फिर से दिखाई गई। अगले चरण में 11 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कार्यालयों में भी कांग्रेसजनों एवं बुद्धिजीवियों तथा मीडिया के समक्ष राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेकॉर्डिंग दिखाई जाएगी।
कांग्रेस की मांग है कि चुनाव आयोग यदि अपनी निष्पक्षता को प्रमाणित करना और अपनी विश्वसनीयता को पुन:स्थापित करना चाहता है तो उसे पहले मशीन-पठनीय मतदाता डेटा तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी के उठाए सवालों का साथ ही चुनाव आयोग जवाब दें।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सियासी हमला बोला है। साव ने वोट चोरी मामले में राहुल और कांग्रेस को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अनर्गल मुद्दा उठाकर भाग जाते हैं, अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाते। उनकी इस पुरानी आदत को देश की जनता जान चुकी है।
साव ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बार बार नोटिस दिया कि आप अपनी बातों को साबित करें। सबूत देकर प्रमाणित करें, लेकिन उन्होंने आयोग को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उल्टे वे कहते है कि मैंने संविधान की शपथ ली है, इसलिए मेरी बात को सही मानो। आप जो कहेंगे उसे कैसे सही माना जाए, इसे तो सबूत देकर साबित करना पड़ेगा।
दरअसल, राहुल गांधी सबूत देने से भाग रहे हैं। राहुल गांधी की भागने की पुरानी आदत है। इसके साथ ही साव ने कहा कि वे संसद में कोई मुद्दा उठाएंगे और फिर भाग जाएंगे। जनता के बीच कुछ मुद्दा उठाएंगे फिर भाग जाएंगे। अब वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग उनकी बातों को सुनना चाहता है, उनको सबूत और तथ्य देने कह रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि वो केवल भ्रम फैला रहे हैं, इनके झूठ और भ्रम पर देश की जनता नहीं आने वाली है।