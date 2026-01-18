Ban on pre-wedding shoots: प्री-वेडिंग शूट पूर्णत: बंद का ऐलान, इस बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, जानिए वजह

प्रतीकात्मक तस्वीर
Ban on pre-wedding shoots: छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने बढ़ती कुरीतियों को देखते हुए बैठक में अहम फैसला लिया है। शनिवार को समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश भर से समस्त जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया कि अब प्री-वेडिंग शूट पूर्णत: बंद रहेगा। समाज के बच्चों और युवाओं के लिए संस्कार शिविर आयोजित कर अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की सीख दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के संयुक्त सचिव प्रदीप साहू ने बताया कि समाजहित में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में समाज की वर्तमान स्थिति, संस्कारों के क्षरण और दिखावे की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह कड़ा और स्पष्ट निर्णय लिया गया कि साहू समाज में प्री-वेडिंग शूट को पूर्णत: बंद किया जाएगा। यह निर्णय समाज में बढ़ती फिजूलखर्ची, दिखावे और संस्कारहीन परंपराओं पर सीधा प्रहार है।
साहू समाज सदैव सादगी, संस्कार और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है, और इस निर्णय के माध्यम से समाज को पुन: अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटाने का संकल्प लिया गया है। बैठक में प्रमुख रूप से नरेन्द साहू अध्यक्ष, डॉ तिलक साहू, सत्यप्रकाश साहू, साधना साहू, डॉ सुनील साहू, चंद्रावती साहू, प्रदीप साहू, बीना साहू, जिला अध्यक्ष मेधराज साहू अध्यक्ष, जिला साहू संघ रायपुर शहर देवनाथ साहू, अध्यक्ष, जिला साहू, संघ रायपुर ग्रामीण गणेश राम साहू, अध्यक्ष, जिला साहू संघ धमतरी सहित अनेक जगहों से पदाधिकारी शामिल थे।
साथ ही समाज परिवार संस्कार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को रोकने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या में तलाक समाज में हो रहे हैं। उसे रोकने के लिए पारिवारिक काउंसलिंग कराने का सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। साहू समाज के संस्कार विकास, सामाजिक एकता और अनुशासन को मजबूत करने हेतु एकजुट होकर कार्य करने का निर्णय लिया। प्रदेश साहू संघ यह स्पष्ट संदेश देता है कि जो परंपराएं समाज को कमजोर करती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
