Ban on pre-wedding shoots: प्री-वेडिंग शूट पूर्णत: बंद का ऐलान, इस बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, जानिए वजह

साहू समाज सदैव सादगी, संस्कार और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है, और इस निर्णय के माध्यम से समाज को पुन: अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटाने का संकल्प लिया गया है। बैठक में प्रमुख रूप से नरेन्द साहू अध्यक्ष, डॉ तिलक साहू, सत्यप्रकाश साहू, साधना साहू, डॉ सुनील साहू, चंद्रावती साहू, प्रदीप साहू, बीना साहू, जिला अध्यक्ष मेधराज साहू अध्यक्ष, जिला साहू संघ रायपुर शहर देवनाथ साहू, अध्यक्ष, जिला साहू, संघ रायपुर ग्रामीण गणेश राम साहू, अध्यक्ष, जिला साहू संघ धमतरी सहित अनेक जगहों से पदाधिकारी शामिल थे।