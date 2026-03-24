CG News: मेकाहारा से भागा कैदी! हथकड़ी, पुलिस और फिर भी फरार- कहां चूक गया पूरा सिस्टम?

साहेब कुमार ताती मूल रूप से जमुई जिले का निवासी है। उसे गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायालय ने 2 जनवरी 2026 को उसे आजीवन कारावास और 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया था। वह पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद था।