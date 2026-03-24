रायपुर निगम का बड़ा फैसला! छुट्टियों में भी खुलेंगे टैक्स काउंटर, 31 मार्च तक मौका… नहीं चुकाया Tax तो होगी कुर्की-सीलबंदी

नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए समय पर अपने बकाया कर का भुगतान करें, ताकि शहर के समग्र विकास कार्यों को गति मिल सके। निगम का कहना है कि संपत्ति कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सड़क, सफाई, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है, इसलिए समय पर कर जमा करना हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करता है।