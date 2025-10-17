350 करोड़ की घटिया दवा की बिक्री… मेडिकल के कारोबार में चला रहा बड़ा खेल, फिर भी कार्रवाई नहीं

दो साल के बच्चों के लिए खांसी की सिरप पर बैन है। इस मौके पर ’पत्रिका’ ने दवा कारोबारियों व जानकारों से बात की तो पता चला कि दवा के बिजनेस में किस तरह खेल चल रहा है। ड्रग विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण किसी भी मामले में दवा कंपनी या सप्लायर को सजा नहीं हुई। गौर करने वाली बात ये भी है कि ज्यादातर मामले में विभाग किसी भी दवा निर्माता कंपनी को कोर्ट के कटघरे में खड़े नहीं कर पाया। किसी मामले में सजा भी नहीं हुई। जबकि ड्रग एक्ट के अनुसार तीन साल की सजा से लेकर 20 हजार जुर्माना शामिल है। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली कैसी है।