अप्रवासी भारतीय राज्य अलंकरण से सम्मानित मनीष से खास बातचीत, बोले- छत्तीसगढ़ मेरी सोच में है, दूरी सिर्फ भौगोलिक है…

मनीष का मानना है कि छत्तीसगढ़ का विकास तभी सार्थक है जब प्रवासी भारतीय भी अपनी जड़ों से जुड़े रहकर समाज को कुछ लौटाएं। उन्होंने शिक्षा, डिजिटल नवाचार और ऊर्जा दक्षता से जुड़ी कई पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स को विदेश में लागू किया है और अब उनका लक्ष्य इन्हें छत्तीसगढ़ में लागू करना है। मनीष ने कहा यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए है जो विदेश में रहकर भी अपनी माटी का गौरव बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ मेरी सोच में है, दूरी सिर्फ भौगोलिक है।