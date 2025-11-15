CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी, कई केंद्रों में लटक रहा ताला, प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को अति आवश्यक सेवाओं में लेेने के लिए बालोद जिले में एस्मा लगाने का आदेश जारी किया है, जिससेजिले में धान खरीदी बिना किसी अवरोध के सफलतापूर्वक हो सके। कलेक्टर के आदेश के तहत जिले के सभी खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। समय पर अपने कार्य में उपस्थित नहीं होेने पर उनके विरूद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।