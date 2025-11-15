Patrika LogoSwitch to English

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी, कई केंद्रों में लटक रहा ताला, प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर

CG Dhan Kharidi: खरीदी आधी-अधूरी तैयारी के बीच की जाएगी। कर्मचारियों की हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। हालांकि प्रशासन का है कि तैयारी पूरी है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Nov 15, 2025

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी, कई केंद्रों में लटक रहा ताला, प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर

धान खरीदी केंद्रों में लटक रहा ताला (Photo Patrika)

CG Dhan Kharidi: बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से की जाएगी। धान खरीदी शुरू होने से पहले जिले भर के सेवा सहकारी समितियों में ताला लटका हुआ है। इसकी वजह जिले के 122 सेवा सहकारी समितियों के सहायक प्रबंधक सहित कंप्यूटर ऑपरेटर व प्यून सहित लगभग 500 से ज्यादा कर्मचारियों का 3 नवंबर से चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।

हड़ताल की वजह से यह पहली बार होगा, जब धान खरीदी में पंचायत सचिवों, पटवारी, आरआई की भी ड्यूटी लगाई गई है। इन लोगों को धान खरीदी कैसे करना है, इनका प्रशिक्षण भी दिया गया है। धान खरीदी आधी-अधूरी तैयारी के बीच की जाएगी। कर्मचारियों की हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। हालांकि प्रशासन का है कि तैयारी पूरी है। किसी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं होगी।

सोमवार को धान बेचने 633 किसानों ने लिया टोकन

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अनुसार धान खरीदी की शुरुआत पूजा पाठ कर 15 नवंबर से की जाएगी। सोमवार को धान बेचने के लिए 111 समितियों से 633 किसानों ने 31 हजार 469 क्विंटल धान बेचने टोकन लिया है।

प्राधिकृत अध्यक्षों को समितियों का ताला खोलने के दिए निर्देश

हड़ताल के बाद से सेवा सहकारी समितियों में ताला लटका हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिनके पास भी सेवा सहकारी समितियों की चाबी है, उसे लाएं और ताला खोलकर तैयारी करें। धान खरीदी के शुरू दिन ताला नहीं खोला तो जिमेदार अधिकारी आकर ताला खोलेंगे।

धान खरीदी अति आवश्यक सेवाओं में शामिल

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को अति आवश्यक सेवाओं में लेेने के लिए बालोद जिले में एस्मा लगाने का आदेश जारी किया है, जिससेजिले में धान खरीदी बिना किसी अवरोध के सफलतापूर्वक हो सके। कलेक्टर के आदेश के तहत जिले के सभी खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। समय पर अपने कार्य में उपस्थित नहीं होेने पर उनके विरूद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।

आज 301 किसान बेचेंगे अपना धान

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं आरके राठिया ने बताया कि धान खरीदी के पहले दिन 15 नवंबर को जिले के 52 उपार्जन केन्द्रों में कुल 13998 क्विंटल धान की खरीदी के लिए 301 किसानों का टोकन जारी किया गया है।

जिले के 143 केंद्रों में ही होगी धान की खरीदी

जिले में 17 नई सेवा सहकारी समिति जरूर बनाई है। 160 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी करनी थी। लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिली। अब 143 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी।

अवैध धान की खरीदी व बिक्री पर निगरानी

जिले में अवैध धान की खरीदी एवं बिक्री की रोकथाम के उपाय भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए उड़नदस्ता टीम के गठन के अलावा संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सतत निगरानी की जा रही है। चेक पोस्टों के माध्यम से भी निगरानी की व्यवस्था की गई है।

चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर कर्मचारी

चार सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के सभी 122 सेवा सहकारी समितियों के सहायक प्रबंधक सहित लगभग 500 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इनकी मांगों में धान खरीदी में सूखत का भुगतान शासन करें, सेवा सहकारी नियम 2008 में संशोधन, कंप्यूटर आपरेटरों को 6 के बजाए 12 महीने का भुगतान व आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग शामिल है।

