CG News: राज्य अलंकरण सम्मान से नवाजे गए सुनील सोनी, 5000 से ज्यादा गीत गा चुके सोनी ने बताई पूरी कहानी

5000 से ज्यादा गीत गा चुके सोनी बताते हैं, बचपन में मैं पाउडर के बड़े डिब्बे को बजाते हुए गाता था। मुझे ऐसा लगता था कि माइक पर गा रहा हूं। मां-पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं लेकिन मैं एवरेज रहा। संगीत कला में निरंतर अभ्यास और प्रयास के साथ गुरुओं के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं। जो भी सीखा गुरुओं से सीखा। आज भी सीख रहा हूं। पैसे को मैंने कभी महत्त्व नहीं दिया, संगीत की दुनिया में सेवा भाव से जुड़ा।