पुलिस-आयोग से नहीं मिली मदद… पीड़िता ने महिला थाने में किया आत्मदाह, 70 फीसदी झुलसी

वर्ष 2020 में वर्षा ने शिवम गोस्वामी से प्रेम विवाह किया था। दोनों से 5 साल और 4 साल की दो संतान हैं। शिवम अक्सर शराब पीकर आता था और पत्नी से मारपीट करता था। वर्षा ने इसकी शिकायत मार्च 2024 में महिला थाने में की थी। पुलिस का दावा है कि पति पत्नी दोनों काउंसलिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद सितंबर 2024 में फिर शिवम ने उससे मारपीट की तो उसकी शिकायत पुरानी बस्ती थाने में की।