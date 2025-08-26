CG News: खेत में टमाटर की फसल बचाने लगाया करंट, झुलस कर बाप-बेटे की मौत

सोमवार की सुबह दोनों का शव खेत में देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा बनाया। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण करंट से होने का पता चलता है। मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है।