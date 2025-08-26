Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

CG News: खेत में टमाटर की फसल बचाने लगाया करंट, झुलस कर बाप-बेटे की मौत

CG News: खेत में टमाटर की फसल लगाई है। वहां पर लगातार कुछ लोग टमाटर चोरी कर रहे थे। वहीं जानवर भी फसल को क्षति पहुंचा रहे थे। इसके चलते किसान ने अपने खेत में करंट वाला तार बिछा दिया।

कवर्धा

Love Sonkar

Aug 26, 2025

करंट से दर्दनाक मौत (Photo Patrika)

CG News: कबीरधाम जिले के रणवीरपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम कोहडिय़ा के एक खेत में टमाटर फसल की सुरक्षा के लिए किसान ने करंट लगा दिया था। इसकी चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। घटना रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात की है।

पुलिस ने बताया कि गांव के विशाल पटेल(50) ने खेत में टमाटर की फसल लगाई है। वहां पर लगातार कुछ लोग टमाटर चोरी कर रहे थे। वहीं जानवर भी फसल को क्षति पहुंचा रहे थे। इसके चलते किसान ने अपने खेत में करंट वाला तार बिछा दिया।

इसी बीच रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात को गांव के ही जहरू निषाद(60) व उसके बेटे श्रवण निषाद (30) खेत की ओर गए थे। जहां दोनों करंट की चपेट में आ गए। उनकी मौके पर मौत हो गई।

पुलिस मामले की कर रही जांच

सोमवार की सुबह दोनों का शव खेत में देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा बनाया। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण करंट से होने का पता चलता है। मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है।

Published on:

26 Aug 2025 11:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: खेत में टमाटर की फसल बचाने लगाया करंट, झुलस कर बाप-बेटे की मौत

