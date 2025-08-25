CG Crime News: एक ही रात में तीन दुकानों में चोरी, कोतवाली क्षेत्र बना चोरों का अड्डा

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात अज्ञात चोरों ने अशर्फी देवी अस्पताल रोड अंकित अग्रवाल का देवसर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जो शनिवार रात में दुकान बंद कर अपने घर चला गया, इस दौरान देर रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते दुकान में घुसे और गल्ले में रखे 10 से 15 हजार रुपए कैश, चांदी के चार सिक्के को चोरी करते हुए सबूत मिटाने के उद्देश्य से वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के डीबीआर को भी अपने साथ ले गए।