रायगढ़

CG Crime News: एक ही रात में तीन दुकानों में चोरी, कोतवाली क्षेत्र बना चोरों का अड्डा

CG Crime News: रायगढ़ शहर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ तीन दुकानों में छत के रास्ते अंदर प्रवेश कर गल्ले में रखे कैश लेकर फरार हो गए।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG Crime News: एक ही रात में तीन दुकानों में चोरी
CG Crime News: एक ही रात में तीन दुकानों में चोरी

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ तीन दुकानों में छत के रास्ते अंदर प्रवेश कर गल्ले में रखे कैश लेकर फरार हो गए, घटना की सूचना पर पुलिस, साइबर टीम, डॉग र्स्क्वाड और फारेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात अज्ञात चोरों ने अशर्फी देवी अस्पताल रोड अंकित अग्रवाल का देवसर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जो शनिवार रात में दुकान बंद कर अपने घर चला गया, इस दौरान देर रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते दुकान में घुसे और गल्ले में रखे 10 से 15 हजार रुपए कैश, चांदी के चार सिक्के को चोरी करते हुए सबूत मिटाने के उद्देश्य से वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के डीबीआर को भी अपने साथ ले गए।

CG News: कोतवाली क्षेत्र में ज्यादा चोरियां

इसके बाद उसी के बगल में मित्तल मेडिकल स्टोेर में प्रवेश किया, लेकिन यह दुकान काफी दिनों से बंद पडे़ होने के कारण चोरों को वहां ज्यादा कुछ नहीं मिला। जिससे उसी रोड में स्थित तरनजीत सलूजा की ऑल इज वेल मेडिकल स्टोर में पहुंचे, जहां छत का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और गल्लेे में रखे एक लाख रुपए से अधिक कैश को लेकर फरार हो गए।

ऐसे में रविवार को सुबह जब संचालकों ने अपनी दुकान खोलकर अंदर प्रवेश किया तो गल्ला देखते ही उनके होश उड़ गए, और कुछ ही देर में पता चला कि एक के बाद एक तीन दुकानों में चोरी हो गई है, इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गई। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस तीनों दुकानों में हुए चोरी का आंकलन में जुट गई है।

जांच में जुटी पुलिस टीम

रविवार को सुबह चोरी की घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे और साथ में साइबर सेल, डॉग स्क्वायड और फारेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान डॉग स्क्वाड रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ा लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला।

ऐसे में पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई, हालांकि दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरे के डीबीआर ले जाने के कारण पुलिस दूसरे कैमरे की जांच कर रही है, जिसमें दो लोगों को संदिग्ध देखा गया है, इसी अधार पर पुलिस जांच कर रही है। विगत कुछ दिनों से कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक ज्यादा देखने को मिल रहा है।

वहीं अभी माहभर पहले ही श्याम मंदिर से लाखों रुपए के मुकुट व अन्य सामानों की चोरी हुई थी, जिसके बाद फिर से यहां एक साथ तीन दुकानों में चोरी हो गई। ऐसे में अब पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं जानकारों की मानें तो अब पुलिस शहर की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से ही कर रहीे हैं, जिसके चलते चोर हर हमेशा घटना को अंजाम दे रहे हैं।

Updated on:

25 Aug 2025 04:18 pm

Published on:

25 Aug 2025 04:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Crime News: एक ही रात में तीन दुकानों में चोरी, कोतवाली क्षेत्र बना चोरों का अड्डा

