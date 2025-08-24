जूस की दुकान से दुबई तक का सफर.. खड़ा किया 6000 करोड़ का साम्राज्य, गिरफ्तारी से बचने सट्टा किंग सौरभ-रवि खटखटा रहा कोर्ट का दरवाजा

ईडी के विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने पहले भी समन के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया और अदालत के आदेश की अनदेखी की। इससे पहले हाईकोर्ट में भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। बिना शर्त (अनकंडिशनल) अदालत में पेश होने की बात करते, तो वारंट रद्द करने पर विचार संभव था। लेकिन आज भी उनकी ओर से समय बढ़ाने की शर्त रखी गई है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में ईडी की ओर से बिना किसी शर्त के पेश होने का एक प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन उस समय आरोपियों के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि ईडी उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है।