Bilaspur High Court: 19 सीजेएम बने एडिशनल सेशन जज, 27 सीनियर सिविल जजों के तबादले… यहां देखें नाम

बता दें कि राज्य शासन ने 12 अगस्त को 19 सीनियर सिविल जजों को प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। प्रमोशन और नियुक्ति देने के साथ ही हाईकोर्ट से उनका पोस्टिंग आदेश जारी करने की अनुशंसा की गई, जिस पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को इन अफसरों का पदस्थापना आदेश जारी किया। इसके अन्यर्गत 27 सीनियर सिविल जजों का स्थानांतरण भी किया गया है।