Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur High Court: 19 सीजेएम बने एडिशनल सेशन जज, 27 सीनियर सिविल जजों के तबादले… यहां देखें नाम

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के अफसरों का प्रमोशन और ट्रांसफर आदेश जारी किया है। 19 सिविल सीनियर जजों को एडिशनल सेशन जज बनाया गया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 24, 2025

हाईकोर्ट (Photo Patrika)
हाईकोर्ट (Photo Patrika)

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के अफसरों का प्रमोशन और ट्रांसफर आदेश जारी किया है। 19 सिविल सीनियर जजों को एडिशनल सेशन जज बनाया गया है। 27 सीनियर सिविल जजों को स्थानांतरित किया गया है। उच्च न्यायिक सेवा के अन्य अफसरों का भी तबादला किया गया है।

बता दें कि राज्य शासन ने 12 अगस्त को 19 सीनियर सिविल जजों को प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। प्रमोशन और नियुक्ति देने के साथ ही हाईकोर्ट से उनका पोस्टिंग आदेश जारी करने की अनुशंसा की गई, जिस पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को इन अफसरों का पदस्थापना आदेश जारी किया। इसके अन्यर्गत 27 सीनियर सिविल जजों का स्थानांतरण भी किया गया है।

ये भी पढ़ें

शराब घोटाले में कवासी लखमा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 64 करोड़ रुपए मिलने का दावा… जानें पूरा मामला
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo Patrika)

ये बने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पदस्थ किये गए न्यायिक अधिकारीयों में भूपेन्द्र कुमार बसंत दुर्ग, चेतना ठाकुर महासमुंद, सीमा कंवर गरियाबंद, जसविन्दर कौर मुंगेली, असलम खान बिलासपुर, आनंद कुमार सिंह रायपुर, शिव प्रकाश त्रिपाठी जगदलपुर, रमेश चोहान सुकमा, लोकेश कुमार मनेन्द्रगढ़, सुमन सिंह जशपुर शामिल हैं।

फोरम की संयुक्त रजिस्ट्रार बनीं एडिशनल सेशन जज

रायपुर में उपभोक्ता फोरम में पदस्थ संयुक्त रजिस्ट्रार मोना चौहान को बिलासपुर में एडिशनल सेशन जज बनाया गया है। हाईकोर्ट जूनियर डिवीजन के तीन सिविल जजों का ट्रांसफर हुआ है। सारंगढ़ के सिविल जज ध्रुवराज ग्वाल को पखांजूर भेजा गया है। मुंगेली के सिविल जज श्वेता ठाकुर को बस्तर के बचेली, राजनांदगांव से सिविल जज योगिता कंवर को बैकुंठपुर के जनकपुर भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट ने कहा- PIL निजी लाभ के लिए नहीं… मुआवजा घोटाले के जांच की जनहित याचिका खारिज, जानें क्या है पूरा मामला?
बिलासपुर
हाईकोर्ट (Photo Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 10:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur High Court: 19 सीजेएम बने एडिशनल सेशन जज, 27 सीनियर सिविल जजों के तबादले… यहां देखें नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.