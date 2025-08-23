तेज आवाज की मार: कानों से दिमाग और दिल तक असर, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए शोर नियंत्रण के सख्त निर्देश… यहां समझें सबकुछ

पिछले साल बलरामपुर के 40 वर्षीय व्यक्ति के डीजे की तेज धुन के बाद ब्रेन हेमरेज से मौत ने सभी को चौंका दिया था। यह इकलौता केस नहीं है, बल्कि डॉक्टरों के अनुसार डीजे व लाउड स्पीकर की तेज धुन के बाद हार्ट अटैक व ब्रेन हेमरेज जैसे केस भी आने लगे हैं। आंबेडकर अस्पताल के ईएनटी विभाग में रोजाना 150 के आसपास मरीजों का इलाज किया जाता है। इनमें 10 से 15 मरीज हियरिंग लॉस वाले होते हैं। विशेष सीजन में इनकी संख्या बढ़कर दोगुनी हो जाती है। यह घटना बताती है कि शोर का असर सिर्फ कानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।