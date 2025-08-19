19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, थीम ‘मेरी पसंदीदा तस्वीर’… जानें कैसे ड्रोन और एआई बना रहे हर फोटो को यूनिक और यादगार

एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई ने फोटोग्राफी में एक नए युग की शुरुआत की है। एआई के जरिए तस्वीरों में बैकग्राउंड, ड्रेस और कलर तक बदले जा रहे हैं। किसी को यदि फोटो का बैकग्राउंड पसंद नहीं आता तो उसे मिनटों में बदल दिया जाता है। शादी-पार्टी, पर्व या उत्सव के अनुसार ड्रेस और थीम बदलकर फोटो को और भी निखारा जा रहा है। फोटोग्राफर गूगल और एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से एआई के जरिए तस्वीरों में बदलाव कर उसे डिजाइन करते हैं। नतीजा यह होता है कि क्लाइंट को उनकी पसंद के मुताबिक यूनिक और आकर्षक तस्वीरें मिलती हैं।