WorldphotographyDay: राजधानी में बढ़ती फोटोग्राफी की दुनिया, रायपुर में 70 से ज्यादा कंपनियां कर रहीं काम

रायपुर और आसपास में प्रशिक्षण के अवसर भी मौजूद हैं। खरोरा के पास एक निजी यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी की बेसिक पढ़ाई होती है, वहीं शहर में एक स्टूडियो लाइटिंग, आउटडोर शूट और एडवांस एडिटिंग की ट्रेनिंग देता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि असली क्रिएशन खुद फोटोग्राफर को लाना होता है। कॅरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए पहला कदम किसी फोटोग्राफर को असिस्ट करना है। इससे न केवल काम की बारीकियां समझ आती हैं बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलता है। इसके बाद क्लासेस, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के जरिए कौशल को और निखारा जा सकता है।