Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार राजधानी के बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिल रही है।
रक्षाबंधन से एक दिन पहली ही मार्केट गुलजार हो चूका है। मिठाई दुकानों में लोगो ली अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है।
गोलबाजार के चिकन मंदिर गली जैसे प्रमुख बाजारों में लूंबा राखियों की खास वैरायटी आई है, जिससे ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी है।
महिलाएं अब भाई के साथ भाभी के लिए भी राखी खरीदने लगी हैं, जिससे लूंबा राखियों की डिमांड बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है।
पारंपरिक भाई-बहन के रिश्ते की डोर को सहेजते इस त्योहार में अब भाभियों के लिए भी विशेष रूप से राखियां खरीदी जा रही हैं.
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
CG News: केंद्र और राज्य सरकार की ड्रीम योजना को लेकर भारी लापरवाही, निकायों में सोलर सिस्टम लगाने में अधिकारी नहीं दिखा रहे फुर्ती