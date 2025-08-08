8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

रायपुर

Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

Rakshabandhan 2025:रक्षाबंधन से एक दिन पहली ही मार्केट गुलजार हो चूका है। मिठाई दुकानों में लोगो ली अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 08, 2025

Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार राजधानी के बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिल रही है।

Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

रक्षाबंधन से एक दिन पहली ही मार्केट गुलजार हो चूका है। मिठाई दुकानों में लोगो ली अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है।

Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

गोलबाजार के चिकन मंदिर गली जैसे प्रमुख बाजारों में लूंबा राखियों की खास वैरायटी आई है, जिससे ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी है।

Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

महिलाएं अब भाई के साथ भाभी के लिए भी राखी खरीदने लगी हैं, जिससे लूंबा राखियों की डिमांड बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है।

Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

पारंपरिक भाई-बहन के रिश्ते की डोर को सहेजते इस त्योहार में अब भाभियों के लिए भी विशेष रूप से राखियां खरीदी जा रही हैं.

Published on:

08 Aug 2025 05:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में भीड़, बाजार भी हुए गुलज़ार, देखें तस्वीरें

