भारी पड़ सकती है ऐसी अनदेखी, 8 मंजिला बिल्डिंग में इमरजेंसी दरवाजा व खिड़की नहीं, लोगों की जान खतरे में…

आग लगने की घटना के बाद बुधवार को जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने बेबीलॉन टॉवर के फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की। इस दौरान एक भी सिस्टम ने काम नहीं किया। फायर फाइटिंग सिस्टम से लेकर स्प्रिंकलर सिस्टम ने काम नहीं किया। जिला प्रशासन की प्रहरी टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण, नक्शा तैयार किया।