CG News: पेट्रोल से घर में आग लगाने वाला आरोपी 5 साल के लिए जेल भेजा गया

प्रेमदास की रिपोर्ट पर जांजगीर पुलिस ने धारा 436 , 427 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जहां संपूर्ण साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर सर्व विजय अग्रवाल ने आरोपी अनुज उम्र 20 वर्ष पिता सहोरन सारथी इंदिरा नगर खड़पड़ीपारा जांजगीर निवासी को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।