एक से तीन लाख में DJ-धुमाल बुक, इधर पुलिस की जब्ती से संचालकों ने घेरा डिप्टी CM बंगला..

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गणेश उत्सव की धूम के बीच इस बार डीजे-धुमाल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विसर्जन के लिए समिति पदाधिकारी 1 से 3 लाख तक खर्च कर डीजे-धूमाल बुक कराने में लगे हुए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने इस बार सख्ती दिखाई है। डीजे जब्त करने और पुलिसिया कार्रवाई से नाराज संचालकों ने देर रात डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव कर हंगामा किया।
डीजे संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में डीजे की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए उन्होंने लाखों का निवेश कर महंगे उपकरण खरीदे और बैंक से कर्ज भी लिया है। लेकिन प्रशासन की सख्ती और कार्रवाई से उनका व्यवसाय ठप पड़ गया है। संचालकों का आरोप है कि डीजे संचालन को लेकर कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे आयोजन समितियां और संचालक दोनों असमंजस की स्थिति में हैं।
डीजे संचालकों ने कहा कि वे नियमों के तहत ही डीजे बजाएंगे, लेकिन विशेष अवसरों पर वाहनों पर डीजे लगाने की अनुमति दी जाए ताकि उनका रोजगार प्रभावित न हो।
शुक्रवार रात अचानक हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में डीजे संचालक डिप्टी सीएम के बंगले पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। हालांकि, उस समय उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। भीड़ बढ़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एसएसपी ने स्वयं स्थिति संभाली। उन्होंने संचालकों को समझाइश देते हुए शांत कराया और भरोसा दिलाया कि 1 सितंबर को संचालक संघ की बैठक लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा।