एक से तीन लाख में DJ-धुमाल बुक, इधर पुलिस की जब्ती से संचालकों ने घेरा डिप्टी CM बंगला..

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गणेश उत्सव की धूम के बीच इस बार डीजे-धुमाल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विसर्जन के लिए समिति पदाधिकारी 1 से 3 लाख तक खर्च कर डीजे-धूमाल बुक कराने में लगे हुए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने इस बार सख्ती दिखाई है। डीजे जब्त करने और पुलिसिया कार्रवाई से नाराज संचालकों ने देर रात डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव कर हंगामा किया।