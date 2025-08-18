BREAKING: रायपुर, भिलाई के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख जुर्माना, खत्म की जा सकती है मान्यता

CG Medical college: छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी का एक और मामला सामने आया है। इस बार फिर तीन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खतरें में आ गई हैं। दरअसल स्टूडेंट्स से हॉस्टल, मेस के नाम से अधिक फीस लेने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद जब मामले की जांच की तो इसका उजागर हुआ। ( CG News) वहीं अब प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने इन मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया है। रायपुर, भिलाई के तीन मेडिकल कॉलेज के खिलाफ 10-10 लाख जुर्माना ठोंका हैं।
मामला उजागर होने के बाद छात्रों से ली गई अतिरिक्त राशि कॉलेजों को एक माह के भीतर वार्षिक ब्याज सहित लौटाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा भी की गई है। बता दें कि पांच महीने पहले भी तीन और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मनमानी का मामला सामने आया था। जिस पर प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने एक माह के भीतर 7 फीसद वार्षिक ब्याज सहित लौटाने को कहा गया था।
पिछली बार सामने आए मामले में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस जुनवानी भिलाई ट्रांसपोर्टेशन मद में 2.50 लाख रुपए ले रहा है। जबकि वास्तविक राशि 4,635 रुपए है। होस्टल मद में 2.46 लाख रुपए ले रहा है। जबकि वास्तविक राशि 53,337 रुपए है। इसी तरह मेस चार्ज के रूप में 56,700 रुपए छात्रों से ले रहे हैं। जबकि वास्तविक राशि 51,015 रुपए है। इस तरह छात्रों से 4,43,713 रुपए अधिक लिया जा रहा है।
गोढ़ी स्थित रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर तीनों मद में 5.50 लाख रुपए ले रहा है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,384 रुपए, होस्टल मद में वास्तविक राशि 37,748 रुपए तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 45,275 रूपए है। इस प्रकार 4,53,593 रुपए अधिक छात्रों से लिया जा रहा है।