BREAKING: रायपुर, भिलाई के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख जुर्माना, खत्म की जा सकती है मान्यता

CG Medical college: छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी का एक और मामला सामने आया है। इस बार फिर तीन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खतरें में आ गई हैं। दरअसल स्टूडेंट्स से हॉस्टल, मेस के नाम से अधिक फीस लेने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद जब मामले की जांच की तो इसका उजागर हुआ। ( CG News) वहीं अब प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने इन मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया है। रायपुर, भिलाई के तीन मेडिकल कॉलेज के खिलाफ 10-10 लाख जुर्माना ठोंका हैं।