Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

BREAKING: रायपुर, भिलाई के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख जुर्माना, खत्म की जा सकती है मान्यता

CG Medical College: स्टूडेंट्स से हॉस्टल, मेस के नाम से अधिक फीस लेने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद हुई जांच में इसका खुलासा हुआ है। जिसके बाद 10-10 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 18, 2025

Breaking news, Patrika Breaking news
Breaking ( Patrika File Photo )

CG Medical college: छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी का एक और मामला सामने आया है। इस बार फिर तीन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खतरें में आ गई हैं। दरअसल स्टूडेंट्स से हॉस्टल, मेस के नाम से अधिक फीस लेने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद जब मामले की जांच की तो इसका उजागर हुआ। ( CG News) वहीं अब प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने इन मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लिया है। रायपुर, भिलाई के तीन मेडिकल कॉलेज के खिलाफ 10-10 लाख जुर्माना ठोंका हैं।

CG Medical college: छात्रों को अतिरिक्त रुपए लौटाने को कहा

मामला उजागर होने के बाद छात्रों से ली गई अतिरिक्त राशि कॉलेजों को एक माह के भीतर वार्षिक ब्याज सहित लौटाने को कहा गया है। ऐसा​ नहीं करने पर मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा भी की गई है। बता दें कि पांच महीने पहले भी तीन और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मनमानी का मामला सामने आया था। जिस पर प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने एक माह के भीतर 7 फीसद वार्षिक ब्याज सहित लौटाने को कहा गया था।

ये भी पढ़ें

CG News: निजी मेडिकल कॉलेजों पर एफएआरसी की कार्रवाई, लगाया 10-10 लाख जुर्माना
भिलाई
CG News: निजी मेडिकल कॉलेजों पर एफएआरसी की कार्रवाई, लगाया 10-10 लाख जुर्माना

ऐसे ले रहे थे अतिरिक्त रुपए

पिछली बार सामने आए मामले में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस जुनवानी भिलाई ट्रांसपोर्टेशन मद में 2.50 लाख रुपए ले रहा है। जबकि वास्तविक राशि 4,635 रुपए है। होस्टल मद में 2.46 लाख रुपए ले रहा है। जबकि वास्तविक राशि 53,337 रुपए है। इसी तरह मेस चार्ज के रूप में 56,700 रुपए छात्रों से ले रहे हैं। जबकि वास्तविक राशि 51,015 रुपए है। इस तरह छात्रों से 4,43,713 रुपए अधिक लिया जा रहा है।

गोढ़ी स्थित रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर तीनों मद में 5.50 लाख रुपए ले रहा है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,384 रुपए, होस्टल मद में वास्तविक राशि 37,748 रुपए तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 45,275 रूपए है। इस प्रकार 4,53,593 रुपए अधिक छात्रों से लिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 02:17 pm

Published on:

18 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BREAKING: रायपुर, भिलाई के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख जुर्माना, खत्म की जा सकती है मान्यता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.